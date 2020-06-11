Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 11 июня 2020 года: скончался фельдшер скорой помощи
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 11 июня 2020 года увеличилось до 9 человек. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в регионе умер медработник с подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончался фельдшер скорой помощи Измалковской районной больницы. Мужчине было 40 лет.
У липчанина была двусторонняя пневмония, которую вызвал коронавирус. Врачи лечили пациента в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. Боролись за его жизнь до конца. К сожалению, усилия медиков и актуальные схемы лечения не спасли мужчину. Болезнь протекала в тяжелой форме. Прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.
Региональная администрация выразила соболезнования родным и близким умершего. Напомним, что чуть больше недели назад от новой инфекции скончался 8-ой пациент - 67-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»