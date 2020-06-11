2020-06-11T10:23:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 11 июня 2020 года: скончался фельдшер скорой помощи

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Липецке на 11 июня 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке от коронавируса скончался 9-ый пациентВ Липецке от коронавируса скончался 9-ый пациентФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 11 июня 2020 года увеличилось до 9 человек. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в регионе умер медработник с подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончался фельдшер скорой помощи Измалковской районной больницы. Мужчине было 40 лет.

У липчанина была двусторонняя пневмония, которую вызвал коронавирус. Врачи лечили пациента в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России. Боролись за его жизнь до конца. К сожалению, усилия медиков и актуальные схемы лечения не спасли мужчину. Болезнь протекала в тяжелой форме. Прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.

Региональная администрация выразила соболезнования родным и близким умершего. Напомним, что чуть больше недели назад от новой инфекции скончался 8-ой пациент - 67-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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