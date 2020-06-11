2020-06-11T10:38:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 июня 2020 года составило 2 817 человек

Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось на 59
Юлия КЛЮЕВА
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Еще 59 липчан заразились коронавирусомЕще 59 липчан заразились коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Липецке ежедневно увеличивается. В этот четверг, 11 июня, стало известно о 59 новых больных. Показатель меньше, чем днем ранее. Накануне, 10 июня, COVID-19 выявили у 61 человека.

По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в Липецкой области зарегистрировано 2 817 случаев инфекции. Более 1600 липчан в настоящее время находятся на лечении. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме. Поэтому медики наблюдают их дома.

Напомним, что утром стало известно о 9-ом жителе региона, скончавшегося от коронавируса. Умер 40-летний фельдшер скорой помощи Измалковской районной больницы. Новая инфекция вызвала у него двустороннюю пневмонию. Прогрессировала легочно-сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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