2020-06-11T11:25:28+03:00
Происшествия

В Липецке внедорожник врезался в светофор и перевернулся

ДТП случилось на проспекте Мира [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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На проспекте Мира в Липецке перевернулся внедорожникНа проспекте Мира в Липецке перевернулся внедорожникФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 11 июня, на проспекте Мира в Липецке произошла авария. Внедорожник врезался в светофор. Судя по тому, что столб накренился над дорогой, удар был довольно сильный. Машина перевернулась. У автомобиля отскочило одно колесо.

В Липецке на проспекте Мира перевернулась машина.

В Липецке автомобиль снес светофор и перевернулся Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке автомобиль снес светофор и перевернулсяФото: Юлия КЛЮЕВА

В причинах ДТП предстоит разбораться автоинспекторам. Информация о пострадавших уточняется. Кстати, в районе места аварии образовалась пробка. В настоящий момент специалисты пытаются привести в порядок столб и починить светофор.

В Липецке внедорожник врезался в светофор и перевернулся.

Сотрудники ГИБДД напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кстати, в предстоящие праздники они будут выявлять пьяных водителей. Рейд продлится 3 дня, начиная с 12 июня.

ВНедорожник снес светофор в Липецке и перевернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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