В Липецке внедорожник врезался в светофор и перевернулся
Этим утром, 11 июня, на проспекте Мира в Липецке произошла авария. Внедорожник врезался в светофор. Судя по тому, что столб накренился над дорогой, удар был довольно сильный. Машина перевернулась. У автомобиля отскочило одно колесо.
В Липецке на проспекте Мира перевернулась машина.
В Липецке автомобиль снес светофор и перевернулсяФото: Юлия КЛЮЕВА
В причинах ДТП предстоит разбораться автоинспекторам. Информация о пострадавших уточняется. Кстати, в районе места аварии образовалась пробка. В настоящий момент специалисты пытаются привести в порядок столб и починить светофор.
В Липецке внедорожник врезался в светофор и перевернулся.
Сотрудники ГИБДД напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кстати, в предстоящие праздники они будут выявлять пьяных водителей. Рейд продлится 3 дня, начиная с 12 июня.
ВНедорожник снес светофор в Липецке и перевернулся.
ИСТОЧНИК KP.RU