2020-06-11T12:19:48+03:00
Происшествия

В Липецке молодая девушка на улице ограбила 92-летнюю пенсионерку

Злодейка вытащила из сумки бабушки кошелек
Юлия КЛЮЕВА
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В выходные в отдел полиции Липецка обратилась 92-летняя пенсионерка. В заявлении она указала, что ее ограбили. Днем 7 июня пожилая липчанка находилась возле одного из домов в районе проспекта Мира. Там к ней подошла неизвестная девушка. Они разговорились. Вдруг руки незнакомки оказалась в сумке бабушки. Ловким движением воровка стащила у пенсионерки кошелек и убежала. Потерпевшая лишилась 1 100 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили личность подозреваемой. Злодейкой оказалась неработающая 18-летняя липчанка. Ее задержали. Девушка сообщила, что все деньги уже потратила.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание по данной статье - до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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