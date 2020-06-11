Под Липецком утонули 16-летний подросток и его 19-летний знакомый
В минувшую среду, 10 июня, в Липецкой области произошла трагедия. В селе Свишни Долгоруковского района утонули два человека.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 8 часов вечера. Но они уже ничем не могли помочь. Прибыв на место, спасатели подняли со дна реки Сосна тело 16-летнего ребенка и его 19-летнего знакомого.
По данному факту Тербунский межрайонный следственный отдел следственного комитета начал проверку. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.
Липчан настоятельно просят соблюдать правила безопасности в летний период. Пока официально купальный сезон не стартовал. Но несмотря на это многие потянулись к водоемам. Кто уже пострадал от июньской жары, читайте здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU