2020-06-11T14:53:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 11 июня 2020: больше всего больных в Липецке

Рассказываем, как изменилась статистика по заразившимся COVID-19 в регионе
Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки еще у 59 жителей Липецкой области подтвердился коронавирус. Из них 25 случаев зафиксированы в Липецке. Областной центр вновь вышел на первое место по количеству зараженных в регионе.

Городу уступает Тербунский район с 12 новыми больными. По 6 человек заразились COVID-19 в Ельце и Грязинском районе. Еще 4 заболевших в Липецком районе. Диагноз подтвердился у 2 жителей Усманского района. В Елецком, Долгоруковском, Задонском и Чаплыгинском районах по 1 новому случаю.

Напомним, что за время пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 2 817 человек. В настоящий момент на лечении находятся 1 598 жителей. У большинства болезнь протекает в легкой форме. Выздоровели 1 210 человек. Умерли 9 пациентов. Утром в региональном оперштабе сообщили о 40-летнем фельдшере, которого не удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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