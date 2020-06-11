В Липецке водитель «скорой помощи» сообщил об отсутствии «коронавирусных» выплат: СК и прокуратура проверяют

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:37:09+03:00

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В Липецке проверяют жалобу водителя «скорой помощи», который сообщил об отсутствии «коронавирусных» выплат. Мужчина обратился с заявлением в следственный отдел СК по Советскому округу.

Водитель «скорой» сообщил, что ему не дали положенные государством надбавки к зарплате за особые условия труда в период эпидемии COVID-19. Напомним, что стимулирующие выплаты за работу с больными коронавирусом медики в Липецке, по сообщению властей, начали получать с 7 мая. В частности водителям медицинского транспорта положена прибавка к зарплате 25 000 рублей.

В СК по заявлению сейчас проходит проверка. Одновременно ситуацией заинтересовалась прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ход доследственной проверки будут контролировать. Действительно ли персонал не получил обещанные государством деньги, почему это произошло и кто виноват, выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU