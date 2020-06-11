2020-06-11T16:55:37+03:00
Общество

После жалоб на киоски полиция Липецка нашла 10 литров сомнительной водки

Контрафактный алкоголь отправили на экспертизу [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В полицию Липецка поступило сразу несколько жалоб липчан, которые заподозрили киоски в продаже контрафактного алкоголя. Сотрудники полиции проехали по всем адресам, что указали житель города. В частности сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и административного отдела побывали в торговых павильонах в Студенческом городке, а также на улицах Яна Берзина, Перова, Гоголя и Астраханской.

Контрафактный алкоголь.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

В нескольких случаях подозрения граждан оказались не напрасными. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, после проверок возбудили два административных дела по части 2 статьи 14.17.1 КоАП – незаконная продажа алкоголя. У торговцев забрали 10 литров сомнительного алкоголя.

Всю продукцию направили на экспертизу, от результатов которой зависит, возбудят ли уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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