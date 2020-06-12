Число зараженных коронавирусом в Липецке на 12 июня 2020 года не падает: 61 новый случай COVID-19 за сутки
По данным оперативного штаба на 12 июня 2020 года число зараженных коронавирусом в Липецке ставило 61 человек за сутки. Отметим, что днем ранее было 59 новых зараженных. Количество заболевших COVID-19 в сутки в Липецке практически не меняется более недели – 59-61 случай за сутки.
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Липецке заразились 2878 человек. Из них 1210 жителей региона выздоровели, 9 – умерли. Последний заболевший скончался с вреду, 11 июня, им был фельдшер отделения скорой медицинской помощи Измалковской районной больницы.
С учетом выздоровевших и умерших, в Липецке сейчас заражены коронавирусм 1659 человек. Около 1400 из них лечатся дома. Вместе с тем в больницах остаются более 700 пациентов с подозрением на выделение вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU