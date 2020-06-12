Под Липецком нашли трех сбежавших из спецшколы подростков
В Липецкой области оперативно отыскали трех сбежавших из спецшколы подростков. Мальчишки 13 – 16 лет пропали минувшим вечером, 11 июня, в 19.45 из «Специальной школы-интерната Ельца».
К поиску подростков быстро подключились правоохранительные органы, а также волонтеры поисковых отрядов и общественных организаций. Одновременно ориентировки распространили по соцсетям.
Как сообщили в организации «Поиск пропавших детей», вскоре после распространения ориентировок в сети, на дежурный телефон поступило сразу несколько звонков от свидетелей, которые видели школьников в разных районах.
– Наиболее точной оказалась девушка Вера, она увидела парней из нашей ориентировки, – рассказали волонтеры. – Благодаря свидетелям и слаженной работе сотрудников МВД и волонтеров, все парни найдены, живы.
Сейчас правоохранители выясняют, почему подростки сбежали, где находились и чем занимались без присмотра взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU