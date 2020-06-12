Под Липецком нашли трех сбежавших из спецшколы подростков

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:23:31+03:00

Школьников узнали очевидцы по ориентировкам в соцсетях

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В Липецкой области оперативно отыскали трех сбежавших из спецшколы подростков. Мальчишки 13 – 16 лет пропали минувшим вечером, 11 июня, в 19.45 из «Специальной школы-интерната Ельца».

К поиску подростков быстро подключились правоохранительные органы, а также волонтеры поисковых отрядов и общественных организаций. Одновременно ориентировки распространили по соцсетям.

Как сообщили в организации «Поиск пропавших детей», вскоре после распространения ориентировок в сети, на дежурный телефон поступило сразу несколько звонков от свидетелей, которые видели школьников в разных районах.

– Наиболее точной оказалась девушка Вера, она увидела парней из нашей ориентировки, – рассказали волонтеры. – Благодаря свидетелям и слаженной работе сотрудников МВД и волонтеров, все парни найдены, живы.

Сейчас правоохранители выясняют, почему подростки сбежали, где находились и чем занимались без присмотра взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU