Липецкие байкеры отпраздновали День России мотопробегом на Соборной площади
12 июня Россия отмечает главный праздник страны. Обычно в этот день по всей стране проходят масштабные мероприятия. Но, из-за сложившейся в мире ситуации, пришлось отказаться от проведения массовых мероприятий. Все акции в Липецке проходят с минимальным количеством людей.
Мотопробег в Липецке в честь Дня России.
Одним из таких мероприятий стал мотопробег в центре Липецка. В 10.30 группа мотоциклистов проехала по Соборной площади с флагами Российской Федерации.
Мотопробег в честь Дня России в ЛипецкеФото: Анастасия Свиридова
– Мы из Федерации мотоциклетного спорта Липецкой области, – рассказал «КП-Липецк» один из участников мотопробега. – Эта идея показалась нам интересной. Да и она неплохо подходит для осуществления в рамках карантинного режима.
Мотопробег в честь Дня России в ЛипецкеФото: Анастасия Свиридова
Мотопробег по Соборной площади стал одним из необычных вариантов празднования Дня России, в условиях пандемии, проведенный в нашем регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU