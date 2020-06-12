Липецкие байкеры отпраздновали День России мотопробегом на Соборной площади

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:14:18+03:00

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12 июня Россия отмечает главный праздник страны. Обычно в этот день по всей стране проходят масштабные мероприятия. Но, из-за сложившейся в мире ситуации, пришлось отказаться от проведения массовых мероприятий. Все акции в Липецке проходят с минимальным количеством людей.

Мотопробег в Липецке в честь Дня России.

Одним из таких мероприятий стал мотопробег в центре Липецка. В 10.30 группа мотоциклистов проехала по Соборной площади с флагами Российской Федерации.

Мотопробег в честь Дня России в ЛипецкеФото: Анастасия Свиридова

– Мы из Федерации мотоциклетного спорта Липецкой области, – рассказал «КП-Липецк» один из участников мотопробега. – Эта идея показалась нам интересной. Да и она неплохо подходит для осуществления в рамках карантинного режима.

Мотопробег в честь Дня России в ЛипецкеФото: Анастасия Свиридова

Мотопробег по Соборной площади стал одним из необычных вариантов празднования Дня России, в условиях пандемии, проведенный в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU