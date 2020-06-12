Число выздоровевших от коронавируса за сутки в Липецке сровнялось с заболевшими

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:14:56+03:00

За день в Липецке вылечили от COVID-19 60 человек

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 июня 2020 года составило 1270. По данным оперативного штаба, за эти сутки от COVID-19 в Липецке вылечились 60 человек. Тем самым число выздоровевших за день сровнялось с заболевшими. Отметим, что за день в регионе зарегистрировали 61 случай заражения, днем ранее было 59 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

С учетом новых выздоровевших и 9 умерших, число активных случаев заражения в регионе составляет 1599 человек. Из них в больницах лечатся только 210 человек, остальные 1389 переносят COVID-19 в легкой форме и проходят лечение дома.

Но при этом не снижается количество пациентов с подозрением на выделение вируса, в настоящее время коронавирус подозревают еще у 717 жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU