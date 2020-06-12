2020-06-12T22:44:10+03:00
Происшествия

Под Липецком ребенка унесло с пляжа в реку на круге для купания

Возможную трагедию предотвратили спасатели в Задонске
Лия МУРАДЬЯН
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Трагедию на воде удалось избежать в ЗадонскеТрагедию на воде удалось избежать в ЗадонскеФото: УГПСС Липецкой области
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Трагедия едва не случилась в эту пятницу, 12 июня, на реке Дон в Липецкой области. ЧП могло произойти на пляже в городе Задонске, где отдыхала семья с детьми. 6-летний ребенок находился в воде в детском круге для купания.

Внезапно мальчик оказался далеко от берега, его подхватило течением и стремительно понесло по реке. Невнимательность со стороны взрослых могла обернуться серьезной трагедией. Благо неподалеку дежурили спасатели поисковой службы на водных объектах регионального УГПСС.

Они вовремя заметили мальчика в воде и оперативно подоспели на помощь. Ребенка благополучно вытащили из реки, доставили на берег и передали родителям. Как сообщили в пресс-службе управления, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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