Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 13 июня 2020 года: заболели еще 59 человек

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:52:28+03:00

Еще 59 человек в Липецкой области заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке ежедневно увеличивается. В эту субботу, 13 июня, стало известно о новых больных. По данным регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился еще у 59 человек. Накануне, 12 июня, этот показатель был выше - 61.

За время пандемии в Липецкой области выявили 2 937 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1 270 жителей. На лечении находятся 1 599 липчан. Кстати, у большинства болезнь протекает в легкой форме. Поэтому врачи наблюдают этих пациентов из дома. У кого более сложная ситуация, лежат в больницах.

Есть и смертельные случаи. В регионе не удалось спасти 9 человек. На минувшей неделе скончался 40-летний фельдшер скорой помощи Измалковской районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU