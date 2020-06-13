Синоптики предупреждают липчан о грозе

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:17:21+03:00

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Погода в Липецке неожиданно ухудшилась. Июньская жара, длившаяся неделю, немного спала. Палящее солнце скрыли тучи.

По прогнозам синоптиков, в эту субботу, 13 июня, в областном центре ожидается переменная облачность. В полдень столбики термометров поднимутся до +28 градусов, а затем пойдут вниз. После обеда возможна гроза, небольшой дождь. Поднимется северо-восточный ветер до 15 м/с. К ночи погода нормализуется.

Ночью 14 июня синоптики вновь предупреждают о грозе. Но около 9 утра выглянет солнце. В воскресенье будет ясный день. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ветер восточный 15-16 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU