2020-06-13T14:23:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 13 июня 2020: Липецк лидирует по числу заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заразившимся COVID-19 в регионе
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк лидирует по количеству заболевших коронавирусом в регионеЛипецк лидирует по количеству заболевших коронавирусом в регионеФото: Юлия КЛЮЕВА
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За время пандемии в Липецкой области коронавирусом заразились 2 937 человек. Этим утром, 13 июня, диагноз подтвердился еще у 59 жителей. Как и ранее, больше всего заболевших по региону в Липецке. По информации регионального оперативного штаба, в областном центре заразу подхватили 27 человек.

На втором месте Липецкий район. Там зафиксировано 9 новых случаев. Третье место делят Елец и Лебедянский район - по 5 зараженных. Далее заболевшие распределились по муниципалитетам в таком порядке: по 3 в Елецком, Грязинском и Задонском районах, 2 в Тербунском районе и по 1 в Добровском и Воловском районах.

В настоящий момент на лечении находятся 1 650 липчан. Из них 213 пациентов лежат в больницах. За их состоянием наблюдают врачи. Выздоровели 1 278 человек. Умерло 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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