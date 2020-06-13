2020-06-13T15:35:13+03:00
Общество

В Липецке из-за коммунальной аварии сократили маршрут трамвая №1

Работы на объекте стараются закончить как можно быстрее [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Коммунальная авария в ЛипецкеКоммунальная авария в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту субботу, 13 июня, изменилась схема движения трамвая №1 "Центральный рынок - ДП6". Причина - аварийные работы на сетях водоотведения в районе дома №5 по улице Красногвардейская. Электрический транспорт движется лишь до остановки "21 микрорайон". Затем разворачивается по кольцу и едет снова в сторону Центрального рынка.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, липчане могут доехать до доменной печи на автобусе "ДП №6 - площадь Клименкова". Его пустили специально на время работ. Сохранив трамвайный билет, пассажиры могут бесплатно пересесть в автобус №1Т на остановке "Памятник Танкистам", а затем проехаться на специальном автобусе. Либо наоборот: оплатить проезд в спецавтобусе, а в автобусе №1Т и в трамвае - бесплатно.

Пресс-служба департамента транспорта Липецка Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Пресс-служба департамента транспорта ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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