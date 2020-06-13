2020-06-13T15:46:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 июня 2020 года составило 1 278 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 июня 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области коронавирус побороли еще 8 человекВ Липецкой области коронавирус побороли еще 8 человекФото: Юлия КЛЮЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 13 июня 2020 года составило 1 278 человек. По данным регионального операштаба, в эту субботу медики выписали еще 8 пациентов. Они прошли исследования, результаты которых показали, что липчане здоровы.

Всего в Липецкой области COVID-19 выявили у 2 937 жителей. На лечении находятся 1 650 человек. Врачи наблюдают на дому 1 437 пациентов. Это липчане с легкой формой коронавируса. Еще 213 человек лежат в больницах. Коронавирус подозревают у 733 липчан. Умерли 9 пациентов.

Напомним, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 59 жителей региона. Большинство зараженных жители Липецка - 27 человек. Меньше заболевших в Липецком районе - 9. По 5 новых случаев зафиксировали в Лебедянском районе и Ельце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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