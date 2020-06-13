2020-06-13T15:58:27+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецкой области град и сильный ветер

Непогода может обрушиться на регион в ближайшие часы
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан предупреждают о градеЛипчан предупреждают о градеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают липчан о грозе. Она ожидается в Липецке и области в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение дня 13 июня и ночи 14 июня. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в отдельных пунктах области может выпасть град. А порывы восточного ветра достигнуть 15-20 м/с.

Напомним, что во время града лучше остаться дома. В помещении держитесь подальше от окон. Если град застал вас на улице, срочно найдите укрытие. Прикройте голову руками, сумкой или одеждой - важно защитить себя от ударов градин. Не стоит прятаться под деревом. Оказавшись в автомобиле, остановитесь. Повернитесь спиной к стеклам. Прикройте глаза руками или одеждой. Маленьких детей лучше закрыть своим телом.

Средняя продолжительность града 6 минут. В редких случаях - 15 минут. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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