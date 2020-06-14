За пять дней в Липецкой области утонули девять человек
С начала года на водных объектах Липецкой области зафиксировали 19 смертельных случаев. Как сообщили в обладминистрации, только за последние пять дней в регионе утонули девять человек: по два человека в Долгоруковском и Лебедянском районах, по одному - в Липецком, Елецком, Хлевенском, Добринском районах и в самом областном центре. Основные причины гибели - купание в состоянии алкогольного опьянения и купание в непредназначенных для этого местах.
Поэтому власти области и спасатели напоминают правила безопасности на воде. Запрещается:
- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;
- купание в необорудованных, незнакомых местах;
- заплывать за буйки;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах;
- подавать крики ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
В случае беды звоните 112 и 101.
ИСТОЧНИК KP.RU