За пять дней в Липецкой области утонули девять человек

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:57:48+03:00

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С начала года на водных объектах Липецкой области зафиксировали 19 смертельных случаев. Как сообщили в обладминистрации, только за последние пять дней в регионе утонули девять человек: по два человека в Долгоруковском и Лебедянском районах, по одному - в Липецком, Елецком, Хлевенском, Добринском районах и в самом областном центре. Основные причины гибели - купание в состоянии алкогольного опьянения и купание в непредназначенных для этого местах.

Поэтому власти области и спасатели напоминают правила безопасности на воде. Запрещается:

- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями;

- купание в необорудованных, незнакомых местах;

- заплывать за буйки;

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к другим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах;

- подавать крики ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

В случае беды звоните 112 и 101.

ИСТОЧНИК KP.RU