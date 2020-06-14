2020-06-14T23:12:20+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Липецкой области 7 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Липецкой области
Анна ГРЕБЕНКИНА
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У 58 жителей Липецкой области выявили коронавирус, по данным оперштаба на 14 июня. Распределение новых зараженных по муниципалитетам выглядит следующим образом: Липецк - 23 человека, Елец - шесть, Воловский, Грязинский, Липецкий, Становлянский и Тербунский - по два, Добринский, Елецкий, Лебедянский - по одному, Задонский и Усманский - по четыре, Долгоруковский район - три, Чаплыгинский - пять.

Всего в Липецкой области зарегистрировали 2995 случаев коронавирусной инфекции. 1291 человек выздоровел, 13 пациентов завершили лечение сегодня. Десять липчан умерли. 1694 находятся на лечении.

В больницах находятся: 268 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». 717 пациентов с подозрением на COVID-19. Получают терапию на дому 1426 жителей региона с легкой формой коронавиурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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