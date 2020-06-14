2020-06-14T23:21:36+03:00
Общество

В Липецкой области еще 13 пациентов с коронавирусом завершили лечение

Количество выздоровевших достигло 1291
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Еще 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом завершили лечение 14 июня. Об этом сообщил региональный оперштаб. Общее число выздоровевших в Липецкой области достигло 1291 человека.

Всего в области зарегистрировали 2995 случаев COVID-19. Продолжают лечение 1694. Десять человек умерли. 14 июня стало известно о смерти пенсионера. Скончался 83-летний мужчина, живший в Чаплыгинском районе. У него диагностировали двустороннюю тяжелую пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией.

В больницах находятся 268 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», 717 - с подозрением на вирус, лечатся на дому с легкой формой коронавируса 1426 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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