Под Липецком дотла выгорел дом с баней и всеми постройками
Крупный пожар случился в минувшее воскресенье, 14 июня, в Добровском районе Липецкой области. Там в селе Гудово на улице Шахтеров загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.53 дня. На место происшествия сразу выехали три отделения пожарных и спасатели.
На момент прибытия первого отделения, весь дом уже был охвачен пламенем, также горела баня и другие постройки во дворе. Огонь мог в любой момент перекинуться на другие дома.
Пожар в Добровском районе тушили 3 часаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
В 14.30 пожарным удалось остановить распространение огня. Всего с пожаром боролись почти 3 часа, полностью ликвидировать его последствия удалось только в 16.50. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, в пожаре полностью выгорел дом площадью 80 м2, постройка во дворе 32 м2 и баня в 24 м2.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает, в случае ЧП сразу звонить на телефоны 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU