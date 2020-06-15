Под Липецком дотла выгорел дом с баней и всеми постройками

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:44:14+03:00

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Крупный пожар случился в минувшее воскресенье, 14 июня, в Добровском районе Липецкой области. Там в селе Гудово на улице Шахтеров загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.53 дня. На место происшествия сразу выехали три отделения пожарных и спасатели.

На момент прибытия первого отделения, весь дом уже был охвачен пламенем, также горела баня и другие постройки во дворе. Огонь мог в любой момент перекинуться на другие дома.

Пожар в Добровском районе тушили 3 часаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В 14.30 пожарным удалось остановить распространение огня. Всего с пожаром боролись почти 3 часа, полностью ликвидировать его последствия удалось только в 16.50. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, в пожаре полностью выгорел дом площадью 80 м2, постройка во дворе 32 м2 и баня в 24 м2.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает, в случае ЧП сразу звонить на телефоны 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU