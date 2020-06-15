Пьяный липчанин ночью пытался добраться до своего села, угоняя по дороге машины

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:03:30+03:00

Из трех машин завелась только одна и та проехала всего 250 метров

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Крайне неудачливого угонщика поймали в городе Лебедянь Липецкой области, где мужчина куролесил в ночь с 7 на 8 июня. Сначала в полицию поступило заявление, что от дома по улице Школьной кто-то попытался угнать почти раритетный автомобиль «ЛУАЗ 969», но не смог завести.

Через некоторое время в центре Лебедяни, на улице Ленина уже успешно угнали ВАЗ-21153. Но «пятнадцатая» заглохла через 250 метров, где ее и нашли. Последней машиной стал «ВАЗ-2109», который тоже «отказался» везти неудачливого угонщика. С этой машиной его и поймали. Горе-преступником оказался 23-летний парень из Лебедянского района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, на момент задержания молодой человек был пьян. На допросе он пояснил, что таким путем пытался уехать домой в свое село в 25 километрах от города. Дело возбудили по части 1 статьи 166 – завладение автомобилем без цели хищения. Парню грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU