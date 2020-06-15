В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал не пристегнутый ремнями ребенок

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:39:51+03:00

За три дня в ДТП пострадали 16 человек Фото: Лия МУРАДЬЯН

За три дня на дорогах области в 9 авариях травмы получили 16 человек

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По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие трое суток, с 12 по 14 июня, на дорогах региона в 9 ДТП пострадали 16 человек, включая детей. Так в 20.15 вечера 12 июня на улице Гагарина 41-летний водитель «Ниссан Х-трейл» влетел в стоящий «Хендай Солярис». В аварии пострадала 28-летняя пассажирка «Соляриса» и 6-лений мальчик в той же машине. Как сообщают автоинспекторы, ребенок был не пристегнут ремнями безопасности и находился не в специальном кресле. Оба в больнице.

13 июня в 3.21 утра на Лебедянском шоссе 29-летний водитель «Ауди-100» влетел в фонарный столб и машина перевернулась. Водителя и 19-летнюю пассажирку увезли в больницу.

В тот же день в Липецке на улице Зегеля 70-летний пенсионер на «Калине» сбил 31-летнюю женщину на велосипеде. Ей оказали помощь и отпустили.

14 июня в 14.45 на трассе Орел – Тамбов в Липецке перевернулся «Рено-Дастер» с 71-летним водителем. Пенсионера и его 69-летнюю пассажирку увезли в больницу.

Вечером на той же трассе только в Задонском районе 32-летняя дама за рулем «Весты» не пропустила на равнозначном перекрестке «Мерседес». Пострадала сама женщина и два ее пассажира 61 и 60 лет. Все в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU