В Липецке пропал мужчина без пальцев на руке
В Липецке ищут 39-летнего мужчину. Жданов Владимир Васильевич пропал на прошлой неделе. 9 июня он вышел из дома в районе улицы Зои Космодемьянской. С тех пор информации о его местонахождении нет.
Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанин нуждается в медицинской помощи. Владимир Жданов может быть дезориентирован.
Приметы: на вид 40 лет, худощавого телосложения, воосы рыжие, серые глаза.
Был одет: синие джинсы, зеленая футболка с белой надписью, бордовая толстовка, черные туфли.
Особые приметы: на правой руке нет пальцев.
Просьба ко всем, кто видел Владимира Жданова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, почта: ppdlip@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU