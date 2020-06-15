В Липецке пропал мужчина без пальцев на руке

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:19:51+03:00

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В Липецке ищут 39-летнего мужчину. Жданов Владимир Васильевич пропал на прошлой неделе. 9 июня он вышел из дома в районе улицы Зои Космодемьянской. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанин нуждается в медицинской помощи. Владимир Жданов может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 40 лет, худощавого телосложения, воосы рыжие, серые глаза.

Был одет: синие джинсы, зеленая футболка с белой надписью, бордовая толстовка, черные туфли.

Особые приметы: на правой руке нет пальцев.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Жданова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, почта: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU