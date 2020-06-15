«Додж» перевернулся от удара на кольцевой развязке в Липецке
Серьезная авария случилась этим утром, 15 июня, на пересечении улиц Катукова и Стаханова. Все произошло в 9.40 утра, момент столкновения записала камера уличного наблюдения.
На записи видно, как «Додж» движется по главной и практически съезжает с кольца. В этот момент ему наперерез пытается проскочить другая иномарка. Она цепляет бьет автомобиль на главной в правую пассажирскую дверь, от чего «Додж» разворачивается и опрокидывается на крышу.
ДТП Катукова кольцо.
Автомобиль, который не уступил дорогу иномарке на главной, развернуло поперек полосы. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников ГИБДД и скорую. По словам свидетелей ДТП, несмотря на всю серьезность, в аварии никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU