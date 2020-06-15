2020-06-15T14:08:35+03:00
Происшествия

Коммунальная авария в Липецке: 6 улиц города остались без света

Причину отключения должны определить специалисты
Юлия КЛЮЕВА
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На 6 улицах Липецка аварийно отключили светНа 6 улицах Липецка аварийно отключили светФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 15 июня, в Липецке произошла коммунальная авария. В некоторых домах областного центра внезапно потух свет. Без электроэнергии остались жители улиц Водопьянова, Стаханова, Смургиса, Московская, Полиграфическая, проезд Кувшинова.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на место выехали две бригады специалистов. Они должны определить точную причину отключения, а затем устранить неполадки. Предполагается, что свет вновь появится в домах липчан около 4 часов вечера этого понедельника.

Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию о коммунальной аварии липчане могут получить, позвонив в диспетчерскую ЛГЭКа по телефонам: 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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