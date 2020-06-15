Спасателям в выходные пришлось убирать с машин и проводов поваленные ветром деревья в Липецке

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:24:32+03:00

Всего горожане семь раз сообщали о поваленных деревьях

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В прошедшие выходные по Липецку прошелся сильный ветер, который создал немало хлопот жителям и городским службам. В основном порывами ветра ломало старые деревья.

Поваленные деревья убирали спасателиФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Так в субботу, 13 июня, на улице Угловая дерево придавило припаркованный рядом автомобиль «Форд». Помимо машины, ствол дерева повис на проводах. Спиливать ветки пришлось спасателям совместно с рабочими предприятия «Липецкгорсвет».

Ветер валил деревья в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В тот же день на улице 8 Марта на провода упал большой сук. А в воскресенье, 14 марта, дерево повалилось на провода на улице «Гагарина» у остановки «12 школа». Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, всего за выходные на номер «112» поступило семь сообщений о поваленных ветром деревьях.

ИСТОЧНИК KP.RU