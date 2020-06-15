За неделю клещи покусали 365 жителей Липецка и области

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:43:40+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на 11 июня в Липецкой области клещи напали на 2 178 человек. Причем 1 026 из них - дети до 14 лет. На прошлой неделе клещи покусали 365 человек, из которых 174 ребенка. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, годом ранее эти показатели были выше. За этот же период 2019 года с покусами обратились 3 661 липчанин.

Специалисты обследовали 2 064 клещей. У 219 обнаружили боррелиоз. Еще 74 оказались возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека. У 7 выявили моноцитарный эрлихиоз. Напомним, что в регионе зарегистрирован 1 случай клещевого боррелиоза.

Чаще всего клещи присасывались к людям на территориях домовладений - 70,8%. На природе - 20,4%. На кладбищах - 1%. В парках - 0,8%. Акарицидные обработки в Липецке и области провели на площади 575,4 га.

ИСТОЧНИК KP.RU