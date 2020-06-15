В Липецке спасатели достали водителя из перевернувшейся "Ауди"

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:53:26+03:00

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На прошлой неделе спасатели ГО и ЧС Липецка 36 раз выезжали на происшествия. Так, в субботу 13 июня на Лебедянском шоссе произошла авария. Перевернулся автомобиль "Ауди". Водителя зажало в салоне. Как сообщили в пресс-службе управления, чтобы вытащить водителя, спасателям пришлось применить гидравлический инструмент. Пострадавшего передали медикам. Пассажир иномарки выбрался из машины самостоятельно. Его также доставили в больницу.

Липецкие спасатели помогли вытащить водителя из машиныФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Липецкие спасатели помогли вытащить водителя из машиныФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В середине недели перепуганные родственники попросили спасателей вскрыть дверь в квартиру. Внутри находился 37-летний мужчина, который грозился уйти из жизни. Когда спасатели прибыли на место и постучали молотком, жилец сам открыл дверь. Оказалось, что накануне он поругался с семьей и решил успокоить себя алкоголем.

ИСТОЧНИК KP.RU