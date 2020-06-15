Задержанные в Москве лжеэкстрасенсы обманули липчан почти на 50000 рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:25:14+03:00

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Полицейские пресекли деятельность организованной группы, участников которой подозревают в мошенничестве. Речь идет о так называемых экстрасенсах. Установлены обстоятельства более 50 эпизодов. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 3 эпизода совершены на территории Липецкой области.

Лжеэкстрасенсы обманули 3 пенсионеров. Мужчине 1947 года рождения из Липецка они пообещали вылечить возрастные заболевания. Так они выманили у липчанина 10 тыс. рублей. На удочку мошенников клюнула жительница областного центра 1946 года рождения. В обмен на решение житейских проблем и поправку здоровья она отдала 14 тыс. рублей. Пенсионерка 1942 года из Усманского района не пожалела 25 тыс. рублей.

Злодеи рекламировали свои услуги на телевидении. Позвонивших они записывали на первичный магический обряд. Далее действовали по накатанной схеме. Диктовали клиентам, что делать - где поставить свечку и какие заговоры прочитать. Давали рекомендации и советы. А после обрывали обряд и называли цену следующего сеанса. Убеждая доверчивых собеседников, что если его не продолжить, чуда не произойдет.

Предполагаемый организатор группы и 8 активных участников задержаны. Пятерых заключили под стражу, у остальных - подписка о невыезде. По предварительным данным, общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ. Расследование продолжается.

В Москве сотрудники полиции задержали группу лжеэкстрасенсов.От мошенников пострадали жители Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU