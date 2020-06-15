2020-06-15T18:46:49+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись 4 машины

Массовое ДТП в Сселках попало на видео [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В этот понедельник, 15 июня, в Липецком районе произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, в Сселках столкнулись 4 машины - "ВАЗ-2107", "Волга", "Пежо" и "Chery Tiggo". Автомобили разбросало по проезжей части. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора.

"Семерка" вылетела на обочину и врезалась в трубу. Рядом с ней стоит "Chery" с разбитым передом. В центре дороги - "Пежо". У машины также повреждена передняя часть. "Волга" оказалась на другом конце проезжей части.

В причинах ДТП предстоит разобраться автоинспекторам. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудники ГИБДД напоминают липчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В случае происшествия звонить на номер "112".

Массовое ДТП в Сселках под Липецком.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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