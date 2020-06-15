2020-06-15T19:14:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 15 июня 2020 года: заработали 3 поликлиники

Прием ведется по предварительной записи
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С этого понедельника, 15 июня, в Липецке заработали 3 поликлиники. Напомним, работу медучреждений приостановили из-за коронавируса.

Обслуживание в тестовом варианте возобновилось на базе Липецкой областной клинической больницы, областной больницы №2 и городской поликлиники №5. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, прием ведется по предварительной записи, а также с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Напомним, что регион вышел на 1 этап послаблений ограничений в связи с COVID-19. Заболеваемость снижается. При этом главный санитарный врач региона Владимир Бондарев сообщил, что за 2 недели специалисты зафиксировали 125 очагов заражения - в госучреждениях, на промышленных предприятиях, в сфере быта.

Липчане не соблюдают масочный режим и забыли, что такое социальная дистанция. В связи с этим губернатор Игорь Артамонов потребовал от липецких чиновников лучше следить за ограничениями по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Липецкой области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Липецке, новости на 15 июня 2020 года: заработали 3 поликлиники
Под Липецком столкнулись 4 машины
Задержанные в Москве лжеэкстрасенсы обманули липчан почти на 50000 рублей
Губернатор потребовал от липецких чиновников лучше следить за ограничениями по коронавирусу
Карта распространения коронавируса в Липецкой области 15 июня 2020: больше всего заболевших в Липецке
В Липецке спасатели достали водителя из перевернувшейся "Ауди"
За неделю клещи покусали 365 жителей Липецка и области
Спасателям в выходные пришлось убирать с машин и проводов поваленные ветром деревья в Липецке
Коммунальная авария в Липецке: 6 улиц города остались без света
Коронавирус в Липецке, новости на 15 июня 2020 года: на COVID-19 обследовали более 94000 человек
«Додж» перевернулся от удара на кольцевой развязке в Липецке
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
В Липецке пропал мужчина без пальцев на руке
В ДТП с двумя иномарками в Липецке пострадал не пристегнутый ремнями ребенок
Число заболевших коронавирусом в Липецке на 15 июня 2020 года перевалило за 3000 человек