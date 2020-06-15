Коронавирус в Липецке, новости на 15 июня 2020 года: заработали 3 поликлиники

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:14:03+03:00

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С этого понедельника, 15 июня, в Липецке заработали 3 поликлиники. Напомним, работу медучреждений приостановили из-за коронавируса.

Обслуживание в тестовом варианте возобновилось на базе Липецкой областной клинической больницы, областной больницы №2 и городской поликлиники №5. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, прием ведется по предварительной записи, а также с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Напомним, что регион вышел на 1 этап послаблений ограничений в связи с COVID-19. Заболеваемость снижается. При этом главный санитарный врач региона Владимир Бондарев сообщил, что за 2 недели специалисты зафиксировали 125 очагов заражения - в госучреждениях, на промышленных предприятиях, в сфере быта.

Липчане не соблюдают масочный режим и забыли, что такое социальная дистанция. В связи с этим губернатор Игорь Артамонов потребовал от липецких чиновников лучше следить за ограничениями по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU