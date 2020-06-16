2020-06-16T18:34:16+03:00
Происшествия

Водитель перевернувшегося под Липецком автобуса Москва–Тбилиси был под психотропным веществом

В крови мужчины нашли фенобарбитал, ему грозит до 15 лет [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель был в состоянии опьяненияВодитель был в состоянии опьяненияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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Стали известны новые подробности расследования крупного ДТП с международным рейсовым автобусом в Липецкой области. Напомним, автобус с 17 туристами и двумя водителями перевернулся на трассе М-4 «Дон» 26 декабря 2019 года. Тогда погибли двое мужчин 58 и 50 лет и 8 человек пострадали, включая 5-летнего ребенка. Дело передают в суд.

Окончательное обвинение 60-летнему водителю предъявили по части 5 статьи 264 УК – нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее смерть.

В крови водителя автобуса Москва - Тбилиси нашли фенобарбитал.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в момент ДТП водитель находился под воздействием сильнодействующих психотропных веществ. Экспертиза показала наличие в крови фенобарбитала. По версии следствия, в момент аварии водитель был в состоянии опьянения. С учетом этого обстоятельства гражданину Грузии грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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