В Липецке пожарные поднялись в окно на 5 этаж к спящей девочке

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:01:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке пожарным пришлось будить 10-летнюю девочку. В этот четверг, 18 июня, около 16.00 дежурному МЧС позвонила встревоженная женщина из дома №1 по улице Механизаторов. Липчанка рассказала, что пришла с работы но не может попасть в квартиру, где находится ее 10-летняя дочь.

Пожарные пробрались на 5 этаж к спящей девочкеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Дверь квартиры на 5 этаже была заперта изнутри, а на звонки и стуки ребенок не отвечал. Женщина запаниковала, но вскоре сориентировалась и позвонила в МЧС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место сразу выехали сотрудники 6 пожарно-спасательной части с автолестницей.

В Липецке пожарные влезли в окно на 5 этаже, чтобы разбудить ребенка.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

На улице перепуганная мама показала окно их квартиры и сказала, что девочка должна быть дома. В квартиру на 5 этаж по лестнице поднялись командир отделения Максим Богомазов и пожарный Владислав Федчук. Они попали внутрь через окно и нашли ребенка живым и здоровым.

Ребенок не открывал дверь и мама позвонила в МЧСФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как оказалось девочка просто крепко спала и очень удивилась, когда в запертой квартире ее разбудили пожарные. Мама школьницы, Юлия, была очень благодарна спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU