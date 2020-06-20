Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года: скончался 12-й пациент

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:15:19+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 20 июня 2020 года увеличилось. По информации регионального оперативного штаба, с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался мужчина из Липецка. Это уже 12-ая смерть в регионе за время пандемии. Липчанину было 57 лет.

Медики прилагали все усилия, чтобы спасти больного. Помощь оказывалась в соответствии с рекомендациями Минздрава. К сожалению, инфекция оказалась сильнее. У мужчины была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы. Это осложняло лечение. Смерть наступила на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

Напомним, за минувшие сутки в Липецкой области заболели еще 52 человека. Общее количество выявленных случаев заражения в регионе - 3 337.

ИСТОЧНИК KP.RU