Карта распространения коронавируса в Липецкой области 21 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
За минувшие сутки в регионе выявили еще 51 случай коронавируса. Распределение зараженных по муниципалитетам выглядит следующим образом: Липецк - 23, Воловский и Добринский районы - по два случая, Добровский, Лев-Толстовский и Хлевенский районы - по одному, Грязинский район - четыре, Задонский - девять, Липецкий район - пять, Тербунский район - трое инфицированных.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 3388 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки в регионе от СOVID-19 выздоровели 18 человек. Общее число переболевших составило 1715. Скончались 12 человек. 1661 находятся на лечении.
В больницах находятся: 331 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 621 пациент с подозрением на вирус, получают лечение на дому 1330 липчан с легкой формой COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU