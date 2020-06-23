2020-06-23T17:23:08+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке сильный дождь и гроза

На регион надвигается непогода
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ожидается сильный дождь и грозаВ Липецке ожидается сильный дождь и грозаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают липчан о непогоде. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 2-4 часа этого вторника, 23 июня, в Липецке и области ожидается сильный дождь, гроза. Такая погода сохранится в течение ночи 24 июня.

Напоминаем, что во время обильных осадков лучше не планировать поездки. Если вы находитесь в машине, объезжайте подтопленные участки. А лучше переждите ливень, остановившись на обочине. Не забудьте включить аварийные огни. При поступлении воды в транспорт, выйдите из салона и пройдите на возвышенность.

Попав под сильный дождь на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Можно укрыться в зданиях, что расположены выше уровня подтопления.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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