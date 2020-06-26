2020-06-26T12:39:45+03:00
Общество

В День молодежи, 27 июня, в Липецке запретят продавать алкоголь

Запрет на реализацию спиртного в субботу будет действовать по всему городу
Лия МУРАДЬЯН
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В предстоящую субботу, 27 июня, в Липецке будут праздновать День Молодежи. Массовых мероприятий из-за ограничений по коронавирусу не будет, большая часть из запланированного пройдет онлайн.

Несмотря на это, розничную продажу алкогольных напитков же запрещают. Это прописано в региональном законе «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Все праздники для детей и подростков в регионе, включая День защиты детей, День знаний, последний звонок и выпускной, безалкогольные независимо от мероприятий.

27 июня продажа алкоголя запрещается по всему Липецку. Контролирующие органы будут следить, как соблюдается закон, нарушителей ждут административные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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