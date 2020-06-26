В День молодежи, 27 июня, в Липецке запретят продавать алкоголь
В предстоящую субботу, 27 июня, в Липецке будут праздновать День Молодежи. Массовых мероприятий из-за ограничений по коронавирусу не будет, большая часть из запланированного пройдет онлайн.
Несмотря на это, розничную продажу алкогольных напитков же запрещают. Это прописано в региональном законе «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Все праздники для детей и подростков в регионе, включая День защиты детей, День знаний, последний звонок и выпускной, безалкогольные независимо от мероприятий.
27 июня продажа алкоголя запрещается по всему Липецку. Контролирующие органы будут следить, как соблюдается закон, нарушителей ждут административные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU