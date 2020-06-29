2020-06-29T18:56:20+03:00
Происшествия

В Липецке чуть не утонул 23-летний парень: у него свело ногу

Спасатели доставили липчанина на берег
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели помогли липчанину добраться до берегаСпасатели помогли липчанину добраться до берегаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшее воскресенье, 28 июня, спасателям вновь пришлось вытаскивать липчан из воды. На этот раз в районе пляжа НЛМК в Липецке чуть не утонул молодой человек. 23-летний парень заплыл далеко от берега и начал тонуть. Но он успел подать сигнал о помощи.

На зов тут же среагировали спасатели. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, они доставили липчанина на берег. Медики оказали ему первую помощь. Оказалось, что у парня свело ногу во время купания. Спасатели провели с пострадавшим профилактическую беседу.

Липчан просят соблюдать правила поведения на воде. А взрослых внимательнее смотреть за детьми. Напомним, что в выходные в Липецкой области утонул 7-летний ребенок. Трагедия произошла в селе Крещенка Хлевенского района. По факту гибели проводят доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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