2020-07-02T18:14:37+03:00
Происшествия

Под Липецком со дна реки подняли тело мужчины

Устанавливается личность погибшего
Юлия КЛЮЕВА
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Этим днем, 2 июля, со дна реки Быстра Сосна в Липецкой области подняли тело мужчины. Это произошло в Ельце в районе Кошкиной горы. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 14.50.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, тело извлекли из воды и передали полицейским. Личность погибшего устанавливается. Специалисты также выяснят причину смерти и обстоятельства гибели. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В МЧС напоминают липчанам, что необходимо соблюдать правила поведения на воде. Не заплывать за буйки, не лезть в воду в нетрезвом состоянии. Купаться только в оборудованных местах. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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