2020-07-05T10:28:35+03:00
Коронавирус Covid-19

У 35 жителей Липецкой области выявили коронавирус на 5 июля

Количество инфицированных достигло 3958 человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 35 новых случаев инфицирования Covid-19. За время эпидемии коронавирус диагностировали у 3958 жителей региона.

2 561 липчанин поборол инфекцию и выздоровел. 18 человек с подтвержденным Covid-19 скончались. Накануне врачи выписали еще 88 человек. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы.

4 июля также стало известно о смерти 69-летней жительницы Тербунского района. Коронавирус вызвал у несчастной тяжелую двустороннюю пневмонию. Кроме того, у нее была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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