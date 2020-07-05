Чуть не унесло течением: за сутки в Липецкой области спасли из воды девять человек

5 Июль 2020 2020-07-05T10:39:55+03:00

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За минувшие сутки спасатели Липецкой области не дали утонуть девяти жителя области. Как рассказали в региональном УГПСС, в 16:45 минут на пляже в Задонске мужчину понесло течением. Выбраться из Дона ему помогли подоспевшие вовремя сотрудники поисково-спасательной службы.

А на Матырском водохранилище компания из восьми человек - шестеро парней и две девушки, переплавлялись с Северной бухты в сторону Юшинского затона. В какой-то момент подул сильный ветер, который спровоцировал появление большой волны. Из-за чего ребят начало сносить. Дежурившие на этом участке спасатели отреагировали на сигнал о помощи.

К сожалению, спасатели не всегда успевают прийти на помощь. Так, 3 июля в Липецке на пруду тонул мужчина. В нетрезвом состоянии он решил искупаться, доплыл до противоположного берега водоема, но обратно вернуться не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU