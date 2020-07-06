2020-07-06T09:22:58+03:00
Происшествия

Липчанин вынес сыра из магазина на 2600 рублей

В преступлении подозревают 29-летнего жителя Липецка
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие оперативники раскрыли кражу велосипеда. Об этом сообщили в этот понедельник, 6 июля, в пресс-службе регионального УМВД России. Двухколесный транспорт украли еще в июне из подъезда дома по улице Петра Смородина. Владелица велосипедиста, 34-летняя женщина, обратилась в отделение полиции №7. Личность подозреваемого установлена. Задержан неработающий 37-летний житель Тамбова.

Кстати, в прошлом месяце произошло еще одно преступление. В середине июня из сетевого магазина по улице Тамбовская в Липецке украли сыр. Общая сумма украденного оказалась приличной для сыра - 2 600 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злодея задержали. Любителем сыра оказался неработающий 29-летний липчанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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