Гроза в Липецке: 30000 человек остались без света, а в Подгорном молния ударила в котельную
Накануне вечером, 5 июля и ночь 6 июля в Липецке гремела гроза. Небо заволокло тучами. Частые вспышки молнии озаряли город. Зрелище удивительное. Правда, последствия грозы липчане ощутили на себе.
Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", во время гроза произошло аварийное отключение электроэнергии. Поваленные деревья задели провода. Причем перебои с электроснабжением коснулись почти всех районов областного центра. Без света остались более 30 тыс. липчан. Так, свет погас и в школе №9. А там в этот понедельник проведут ЕГЭ по русскому языку. Чтобы экзамен состоялся, специалисты подключают резервный источник питания. Сотрудники ЛГЭКа восстанавливают электроснабжение. По предварительным данным, к 20.00 свет появится во всех домах города.
Кстати, в селе Подгорное молния ударила в котельную. Из-за этого жители 6 многоэтажных домов в селе осталиь без горячей воды. Она должна появиться к 16.00.
Из-за грозы липчане остались без света и горячей воды.
ИСТОЧНИК KP.RU