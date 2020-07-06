Гроза в Липецке: 30000 человек остались без света, а в Подгорном молния ударила в котельную

6 Июль 2020 2020-07-06T09:58:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером, 5 июля и ночь 6 июля в Липецке гремела гроза. Небо заволокло тучами. Частые вспышки молнии озаряли город. Зрелище удивительное. Правда, последствия грозы липчане ощутили на себе.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", во время гроза произошло аварийное отключение электроэнергии. Поваленные деревья задели провода. Причем перебои с электроснабжением коснулись почти всех районов областного центра. Без света остались более 30 тыс. липчан. Так, свет погас и в школе №9. А там в этот понедельник проведут ЕГЭ по русскому языку. Чтобы экзамен состоялся, специалисты подключают резервный источник питания. Сотрудники ЛГЭКа восстанавливают электроснабжение. По предварительным данным, к 20.00 свет появится во всех домах города.

Кстати, в селе Подгорное молния ударила в котельную. Из-за этого жители 6 многоэтажных домов в селе осталиь без горячей воды. Она должна появиться к 16.00.

Из-за грозы липчане остались без света и горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU