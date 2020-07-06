Под Липецком водитель сбил 8-летнего велосипедиста и скрылся

6 Июль 2020 2020-07-06T10:29:06+03:00

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За минувшие выходные автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 4 578 нарушений правил дорожного движения. За рулем в нетрезвом состоянии попались 28 человек. Еще 125 не пристегнулись во время движения. 3 770 раз водители превысили скорость. Произошло 67 аварий, в которых никто не пострадал.

В пятницу, 3 июля, в селе Ситовка Липецкого района водитель ГАЗа сбил 9-летнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - превышение скорости.

В тот же день в Усманском районе "Лада-Приора" вылетела в кювет и перевернулась. В больницу доставили 27-летнюю автоледи и ее 22-летнего пассажира. Медики оказали им помощь и отпустили.

В субботу, 4 июля, на проспекте Мира под колеса "Киа" попал 10-летний мальчик. Его с травмами госпитализировали.

Под колеса "КИА" в Липецке попал 10-летний мальчик.vk.com/myregion48

А в Краснинском районе перевернулась "Лада-Калина". 39-летнего водителя госпитализировали. А его 32-летняя пассажирка погибла.

В прошедшее воскресенье, 5 июля, на улице Коммунаров в Ельце неизвестный водитель наехал на 8-летнего велосипедиста. Мальчику понадобилась помощь врачей. А автомобилист скрылся с места происшествия.

А в Липецком районе на трассе Кузьминские Отвержки - Студеные Выселки перевернулся мотоциклист. Его личность устанавливается. 40-летнего пассажира с травмами госпитализировали.

В Липецке автобус столкнулся с автомобилем.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU