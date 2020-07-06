2020-07-06T13:44:29+03:00
Происшествия

Под Липецком нашли 54-летнего мужчину с простреленной головой

Рядом с погибшим лежало охотничье ружье
Юлия КЛЮЕВА
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В минувшее воскресенье, 5 июля, в Липецкой области произошла трагедия. В Лебедяни нашли мужчину с простреленной головой. Погибшему было 54 года. По словам местных жителей, он работал в пожарной службе.

- Обнаружили тело с огнестрельным ранением, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального СКР. - На место происшествия выезжали следователи. Проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего.

Кстати, рядом с погибшим нашли охотничье ружье. По предварительным данным, из него и произвели выстрел. Одна из версий - мужчина пострадал из-за неосторожного обращения с оружием.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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