Аномальная жара в Липецке: во вторник до +38 градусов

6 Июль 2020 2020-07-06T16:20:11+03:00

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Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение. Аномальная жара пока не собирается уходить из региона. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ ММЧС России, 7 июля, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Во вторник в Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Воздух в регионе прогреется до 35-38 градусов выше ноля.

Спасатели напоминают, что на солнце температура воздуха может быть намного выше заявленной. А температура воды около +22, +26 градусов. Если вы с жары резко нырнете в воду, то перепад температур может вызвать спазм дыхания и даже остановку сердца. Поэтому в воду нужно заходить постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU