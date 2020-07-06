2020-07-06T16:20:11+03:00
Общество

Аномальная жара в Липецке: во вторник до +38 градусов

МЧС предупреждает липчан о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в такую погоду
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан предупреждают об аномальной жареЛипчан предупреждают об аномальной жареФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели разослали липчанам экстренное предупреждение. Аномальная жара пока не собирается уходить из региона. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ ММЧС России, 7 июля, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Во вторник в Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - сильная жара. Воздух в регионе прогреется до 35-38 градусов выше ноля.

Спасатели напоминают, что на солнце температура воздуха может быть намного выше заявленной. А температура воды около +22, +26 градусов. Если вы с жары резко нырнете в воду, то перепад температур может вызвать спазм дыхания и даже остановку сердца. Поэтому в воду нужно заходить постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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