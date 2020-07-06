Под Липецком пропал мужчина в салатовой футболке

6 Июль 2020 2020-07-06T14:51:13+03:00

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В Липецкой области ищут 36-летнего мужчину. Самохин Роман Викторович пропал на прошлой неделе, 3 июля. Около 10 часов утра он вышел из дома по улице Орловская в Грязях. До сих пор его местонахождение не установлено. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей, мужчина нуждается в медицинской помощи. Он также может быть дезориентирован.

Приметы: короткие светлые волосы, залысина на лбу.

Был одет: серые штаны, футболка салатового цвета с надписью на груди, голубые кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Романа Самохина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, почта: ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU